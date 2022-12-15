جريمة بشعة في الكويت.. صديق الأم عذب أطفالها

2022/12/15 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بواقعة تعذيب شاب لأطفال صديقته الثلاثة "ضربا وحرقا" لخلافات بينهما، حيث تم احتجازه من قبل السلطات المختصة بينما تم "التحفظ على الأم" ونقل الأبناء لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

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