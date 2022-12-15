ملامح زوجات لاعبين فرنسيين بمباراة المغرب.. الكاميرا تلتقط صورا لبعضهن

2022/12/15 | 08:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت عدسات المصورين لمحات زوجات لاعبين فرنسيين خلال مباراة نصف النهائي التي خاضها منتخب أزواجهن أمام المغرب في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

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