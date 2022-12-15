اسعار النفط تنخفض مع ارتفاع المخزون الامريكي

2022/12/15 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط ،اليوم الخميس، وسط ارتفاع المخزونات الأمريكية، مقابل تفاؤل التجار بشأن توقعات الطلب في الصين .وبحلول الساعة 04:21 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 67 سنتا […]

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