2022/12/15 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت آبل عن بدء طرح الإصدار الجديد “iOS 16.2” من أنظمة تشغيل هواتفها الذكية، مشيرة إلى أن الإصدار حمل معه عددا من الميزات للمستخدمين.وتبعا لآبل فإن “الإصدار الجديد يمنح هواتف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية مع تحديث IOS الجديد المركز الخبري الوطني.

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