حكومة البصرة تعلن عبر ( بغداد اليوم ) انطلاق استمارة التقديم على آلالف درجة وظيفية

2022/12/15 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

أعلنت حكومة البصرة المحلية، اليوم الخميس، عن اطلاقها الاستمارة الخاصة بتعيين الف درجة وظيفية ضمن قانون الأمن الغذائي وعلى ملاك الدوائر التابعة لديوان المحافظة.

وقال معاون المحافظ حسن النجار في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان "التقديم سيكون لاصحاب الشهادات الدبلوم والبكلوريوس ولا يقبل اي طلب للشهادات المختلفة عما ذكر".

وأضاف ان "حضور المواطنين إلى ديوان المحافظة لافائدة منه لان الاستمارة هي الكفيلة بقبول المتقدمين على هذه الدرجات".

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