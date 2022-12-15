2022/12/15 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن نسبة الإيرادات غير النفطية المدرجة موازنة 2023.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم) إن "من المخطط وصول الإيرادات غير النفطية الى 25 % من اجمالي الايرادات بدلاً من الواقع الراهن الذي لاتتعدى الايرادات غير النفطية في افضل الاحوال 7 %من اجمالي الايرادات الكلية في الموازنة".

واضاف، أن "الموازنة تهدف الى تصحيح مسار الايرادات غير النفطية المهدورة للاسف بسبب الفساد والاهمال للمال العام على نحو يمُكن تحقيق الاهداف الاصلاحية للسياسة المالية"، مشيرا الى ان "حزمة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المشغلة للعمل والمولدة للدخل سيكون لها الاسبقية الاولى في موازنة البلاد القادمة".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد توقع في تصريح سابق لـ(بغداد اليوم) أن تكون قيمة الموازنة بحوالي 140 ترليونا وسيكون فيها عجزا افتراضيا يصل إلى 20 ترليونا فيما بين ان المعطيات تشير إلى أن سعر برميل النفط بالموازنة سيكون 65 دولارا تقريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن نسبة الإيرادات غير النفطية المدرجة بموازنة 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن نسبة الإيرادات غير النفطية المدرجة بموازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).