النزاهة: محافظ صلاح الدين السابق وافق على صرف ملياري دينار لمشروع وهمي

2022/12/15 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيام مُحافظ صلاح الدين السابق بالمُوافقة على صرف مبلغ (2,000,000,000) ملياري دينار، لأحد مشاريع الكهرباء الوهميَّـة في المُحافظة.دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن من ضبط أصل معاملة صرف مبلغ (2,000,000,000) ملياري دينار من قبل المُحافظة؛ لغرض تجهيز مواد خط (400kv)، مُبيِّنةً أنَّ عمليَّة صرف المبلغ للمشروع الوهميِّ الذي لا وجود له على أرض الواقع تمَّت بمُوافقة مُحافظ صلاح الدين السابق.وأضافت الدائرة إنَّ الكلفة الكليَّة للمشروع المُدرج ضمن مشاريع تأهيل وصيانة التأسيسات الكهربائيَّة وتنظيف الدوائر الحكوميَّة في المُحافظة والمنفذ من قبل لجنة "التنفيذ المباشر" تبلغ (4,000,000,000) مليارات دينارٍ.وأوضحت أنَّ التحقيقات والتحرِّيات الميدانيَّة التي قام بها فريق الهيئة أثبتت أنَّ المشروع الذي صُرِفَت المبالغ له، مشروعٌ وهميٌّ لا وجود له إلا"على الورق" فقط.الدائرة أكَّدت أنَّ الفريق قام، خلال عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط معاون مدير شعبة آليات سامراء و(3) من سوَّاق الآليات الخاصَّة بالدائرة؛ لقيامه بتوجيههم باستخدام آليات الدائرة؛ لأغراضٍ شخصيَّةٍ، حيث تمَّ استخدامها لنقل التراب إلى الأراضي الزراعيَّة العائدة لأحد المُواطنين، خارج حدود البلديَّـة.يُشار إلى أنَّ رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) أكَّد خلال زيارته مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين أنَّ الفساد يُعَدُّ من أَشَدِّ الآفات فتكاً بمُؤسَّسات الدولة ووزاراتها، وهو يُمَثِّلُ عَائِقًا لعمليات الإعمار وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، داعياً منتسبي المكتب إلى تكثيف جهودهم وزيادة وتيرة عمليَّات ضبط الفاسدين بالجرم المشهود.

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