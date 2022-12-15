المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الأول

2022/12/15 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة لشهر كانون الاول الحالي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تستأنف دائرة المحاسبة اعتبارا من اليوم، تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة لشهر كانون الاول".

ودعت بحسب البيان "وحدات الانفاق التابعة للوزارات كافة، الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل".

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