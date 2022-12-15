هبوط طفيف بأسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/12/15 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هبط سعر مثقال الذهب، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية عند 367 الف دينار .

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر367,460 دينار .

فيما كان سعر المثقال يوم أمس368,105 دينار بفارق ارتفاع بلغ 645 دينارا.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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