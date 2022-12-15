الرافدين يرفع قيمة قروض الحشد الشعبي إلى 25 مليون

2022/12/15 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الخميس، عن تخصيص سلف للحشد الشعبي تصل إلى 25 مليون دينار خلال العام المقبل 2023.

وقال المصرف في بيان، ، إنه باشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مبلغ التخصيص الكلي المرصود للحشد الشعبي ضمن خطته الائتمانية للعام المقبل 2023.

وبحسب البيان، فإن المصرف رفع السقف الممنوح لسلفة الحشد الشعبي لتصل الى 25 مليون دينار.

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