الداخلية تصدر توجيهاً بشأن ترقيتات منتسبيها في 2023

2022/12/15 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، توجيها يخص المنتسبين الذين ستتم ترقيتهم في كانون الثاني 2023.

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