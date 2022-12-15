وزير الداخلية يعقد اجتماعاً مع قيادة شرطة نينوى

2022/12/15 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنزار وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، مقر قيادة شرطة محافظة نينوى.

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