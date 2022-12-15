الإمارات.. السلطات تعلق على نبأ انتشار منتجات إيرانية

2022/12/15 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السلطات الإماراتية، الأربعاء، صحة ما تم تداوله بشأن انتشارمنتجات زراعية إيرانية ملوثة بمتبقيات مبيدات عالية الخطورة، داخل الأسواق في العاصمة أبوظبي والإمارات.

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