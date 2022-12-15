2022/12/15 | 09:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين الأميركيين من استخدام تطبيق “تيك توك” على الأجهزة المملوكة للحكومة.وأفاد موقع “الحرة” الامريكي، أنه لابد من موافقة مجلس النواب الأميركي على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيوخ الأميركي يقر بحظر استخدام “تيك توك” على أجهزة الحكومة المركز الخبري الوطني.

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