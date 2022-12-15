2022/12/15 | 09:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تستأنف الشركة العامة للصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والمعادن خلال العام المقبل، إنتاج وتعبئة زيت الطعام علامة (البنت)، بكمية تصل إلى 80 ألف طن سنوياً.وقال مدير عام الشركة جعفر كاظم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إستئناف انتاج زيت طعام عراقي مطلع عام 2023 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستئناف انتاج زيت طعام عراقي مطلع عام 2023) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستئناف انتاج زيت طعام عراقي مطلع عام 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).