5 مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم الخميس

2022/12/15 | 09:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل اليوم الخميس، مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات.وفي المباراة الأولى، سيواجه نفط ميسان فريق نوروز على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية ظهراً.وفي ذات التوقيت، يلاعب الحدود فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي.ويواجه نفط البصرة فريق الديوانية على ملعب الفيحاء عند الساعة الثانية ظهراً […]

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