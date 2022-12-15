2022/12/15 | 10:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس 12/15/2022، عن قيام مُحافظ صلاح الدين...

ظهرت المقالة مشاريع وهمية للكهرباء في صلاح الدين على يد محافظها أولاً على المسلة.

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