نتيجة لإضراب المحاضرين.. التربية توجه ادارات المدارس بسد الشواغر والنقص (وثيقة)

2022/12/15 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة التربية، إدارات المدارس بسد الشواغر والنقص، بسبب اضراب المحاضرين عن الدوام.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ 12كانون الأول الجاري وحصلت عليها (بغداد اليوم)، جاء فيها: "التربية تقرر توجيه المدارس التابعة لكم بأكمل الشواغر والنقص الحاصل بالحصص الدراسية بسبب أضراب المحاضرين عن الدوام، بالكوادر التعليمية والتدريسية وحسب عدد الحصص المقرة بقانوني التعليم الثانوي والابتدائي".

وأضافت: "وفق جداول تعد من قبل مدير المدرسة".



مؤكدة: "على الأشراف الاختصاص والمتابعة زيارة المدارس والأشراف ميدانيا على تطبيق ما ورده أعلاه".

وشددت الوزارة بحسب الوثيقة على "محاسبة أدارات المدارس المتهاونه في تنفيذ هذا القرار".

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