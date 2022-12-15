كهرباء المثنى تعلن توقيع اوامر تثبيت العقود على الملاك الدائم (وثيقة)

2022/12/15 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/ فرع المثنى، اليوم الخميس، عن توقيع اوامر تثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقالت الشركة بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه "تقرر إنهاء عقود الذوات المدرجة اسماؤهم والتي تبدأ بالتسلسل 1 احمد اسعيد عبد وينتهي بالتسلسل 243 يوسف حيدر داوود".

واضافت أن "الجدول الثاني يبدأ بالتسلسل 1 احمد داخل كاظم وينتهي بالتسلسل 24 ياسر خالد نوري".

واشارت الى أنه "تثبت اسماء المذكورين أعلاه على الملاك الدائم، إعتبارا من 14/12/2022 وحسب الدرجة والعنوان الوظيفي المؤشر ازاء اسم كل منهم وضمن تخصيصات الفرع".

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