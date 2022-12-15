لليوم الخامس توالياً.. تجدد تظاهرات المحاضرين امام تربية ديالى

2022/12/15 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تجددت تظاهرات المحاضرين، اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي امام مديرية تربية ديالى.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) أن "المتظاهرين اغلقوا البوابات الرئيسية لمديرية تربية ديالى بتجمع حاشد، للمطالبة بصرف الرواتب والتثبيت على ملاك وزارة التربية ".

واشار الى أن "التظاهرات انطلقت وسط انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب ".

يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات شهدت الاسبوع الجاري مسيرات غاضبة للمحاضرين المطالبين بحقهم بالتثبيت على الملاك.

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