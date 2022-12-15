2022/12/15 | 10:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iDSQO33DbDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة.. استعدادات كنائس دهوك لاعياد الكريسمس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة.. استعدادات كنائس دهوك لاعياد الكريسمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).