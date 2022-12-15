عراق الطوائف هو قبر مفتوح

2022/12/15 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف منذ حمورابي وحتى نهاية العصر الملكي لم يُقتل في العراق إلا عدد ضئيل من البشر.أما في العصر الجمهوري الزاهر فقد ذهبت الجماهير إلى الجحيم وقتل الملايين...أكمل القراءة ←

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