حقوق الانسان شعارات بلا تطبيق !

2022/12/15 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:طارق الجبوري حقوق الانسان هذا الحلم الجميل لكل انسان في العالم بقي برغم كل الادعاءات بلا تطبيق حقيقي ليس في العراق فحسب بل تقريباً في جميع الدول مع تفاوت نسب...أكمل القراءة ←

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