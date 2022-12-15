2022/12/15 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش الحرية حصرا لمن ينشدها، ويعمل ويضحي من أجلها، الحقيقة المؤلمة في العراق، انه لو أطق سراح العراقيين من سجون الذل والإستعباد والعبودية ليصبحوا احرارا، سيتوسلوا للسجان لكي يعيدهم...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاطرة: يا شعب العراق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاطرة: يا شعب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).