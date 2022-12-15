سومو: مصفى كربلاء يضم وحدات انتاجية لا تمتلكها جميع مصافي المنطقة

2022/12/15 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد نائب رئيس شركة سومو علي نزار، الخميس، ان مصفى كربلاء يمتلك وحدات انتاجية فريدة من نوعها بالمنطقة.

وقال نزار في ندوة اقتصادية ببغداد إن "مصفى كربلاء الجديد سيسد جزء كبير من الحاجة المحلية من المشتقات النفطية ثم يمكن العراق من الدخول بمشاريع تحويلة اكبر لخلق مورد مادي جديد عبر تصدير هذه المننتجات".

واضاف، أن "المصفى يعد من أعقد المصافي من حيث التركيبة والتعقيد والتصميم والتشكيل على مستوى العراق والمنطقة"، مبينا أن "المصفى يمتلك وحدات انتاجية ما لا تمتلكه جميع مصافي المنطقة، وواحدة من هذه الواحدات تعمل على انتاج وتحسين منتوج البنزين المحسن وبجودة عالية جدا وهي موجودة في ستتة مصافي في العالم فقط".

واشار الى ان "تبدل الحكومات ووزراء النفط والرؤى وغياب الخطط أثر على مدة انجاز المصفى وتوفير الأموال المخصصة لانشاءه والذي كان من المفترض ان يعمل بطاقته التكريرية القصوى منذ ثلاث سنوات".

ولفت الى أن "يوم 17/ 12 سيبدأ المصفى بتصفية النفط الخام بتعاون ائتلاف الشركات الكورية وشركة المشاريع النفطية وشركة مصافي الوسط".

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