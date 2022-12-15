المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الأول

2022/12/15 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باشرت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر كانون الأول الحالي .

وذكرت الوزارة في بيان، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر كانون الأول".وتدعو الوزارة كافة وحدات الإنفاق التابعة للوزارات ، إلى "مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل".

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