2022/12/15 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للضباب واستقراراً في درجات الحرارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضباب واستقرار في درجات الحرارة..



طقس العراق للايام الاربعة المقبلة المركز الخبري الوطني.

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