2022/12/15 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 152000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151900 دينار لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يواصل ارتفاعه في الأسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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