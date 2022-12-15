لبنان.. مقتل عنصر من اليونيفيل وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار على مركبتهم

2022/12/15 | 10:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدفاع الأيرلندية في بيان أن جنديا أيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء الأربعاء عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

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