الفنانة غادة عبد الرازق تعلن انفصالها عن زوجها رقم 12

2022/12/15 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام.وقالت عبد الرازق، في تصريح لـ”ET بالعربي”، إنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا “بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان … Readmore

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