النزاهة: مُحافظ صلاح الدين السابق وافق على صرف مبلغ ملياري دينار لأحد مشاريع الكهرباء الوهميَّـة

2022/12/15 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيام مُحافظ صلاح الدين السابق بالمُوافقة على صرف مبلغ ملياري دينار، لأحد مشاريع الكهرباء الوهميَّـة في المُحافظة.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن من ضبط أصل معاملة صرف … Readmore

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