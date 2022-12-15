الأمن الوطني يضبط (51) طناً من المواد الغذائية “منتهية الصلاحية”في بغداد والمحافظات

2022/12/15 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

================بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود معمل في بغداد يمارس الغش الصناعي من خلال إعادة تعبئة مادة الرز العائدة إلى وزارة التجارة بأكياس تحمل علامة تجارية أخرى، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من مداهمة المعمل وإلقاء القبض على مالكه، فضلاً عن مصادرة نحو (25) طناً من مادة الرز المذكورة.وفي السياق ذاته تمكنت مفارزنا وبالتنسيق مع شعب الرقابة الصحية في محافظات (كربلاء، والقادسية، والأنبار) من ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية وبيعها بعلامات تجارية مزورة وإلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

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