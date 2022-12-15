الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية

2022/12/15 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 152000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151900 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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