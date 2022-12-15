بعد تصديه لـ

2022/12/15 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد تصديه لهجوم داعشي..



السوداني يوجه بتكريم الشهيد (محمد كهية)

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