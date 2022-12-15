"منتهية الصلاحية".. ضبط 51 طناً من المواد الغذائية في أربع محافظات

2022/12/15 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، ضبط 51 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أربع محافظات.

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