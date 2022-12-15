تداول فيديو ردة فعل ماكرون على تسجيل فرنسا هدفا في المغرب

2022/12/15 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وردة فعله على تسجيل منتخب بلاده هدفا بمرمى المنتخب المغربي بمباراة نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022.

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