2022/12/15 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بتكريم شهيد من أهالي كركوك بعد قيامه بعملية بطولية ضد داعش المركز الخبري الوطني.

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