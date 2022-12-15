2022/12/15 | 11:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رفع شكوى ضد تكليف محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7K9lFtIUoZ8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رفع شكوى ضد تكليف محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رفع شكوى ضد تكليف محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).