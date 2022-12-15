بغداد.. الإطاحة بمتهمين اثنين احدهما امرأة بتزوير صك وسرقة أجهزة موبايل

2022/12/15 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة 73 مليون دينار ومتهم آخر بسرقة أجهزة موبايل في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب ابو غريب لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير صك بقيمة 73 مليون دينار عراقي، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل".

وأضافت أنه "ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام النهروان القبض على متهم لقيامه بسرقة أجهزة آيباد عدد 2، وأجهزة موبايل عدد 3 من داخل محل لبيع الموبايلات ضمن منطقة النهروان شرق العاصمة بغداد، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات".

واشارت الى أنه "نفذت مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها في 24 ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

وتابعت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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