اسعار صرف الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد واربيل

2022/12/15 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس، بارتفاعها في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت 151700 دينار مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينارا لكل 100 دولار".

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 151300 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل ، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151750 دينارا لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 151600 دينارا لكل 100 دولار.

وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، أمس الأربعاء، قفزةً كبيرةً في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 151250 دينارا مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152,500 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151,500 دينارا لكل 100 دولار".

فيما كانت الاسعار يوم امس الثلاثاء 150300 دينار مقابل 100 دولار.

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