وفد نيابي يزور البصرة للوقوف على استعدادات بطولة خليجي 25

2022/12/15 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اكد عضو مجلس النواب هيثم الفهد، اليوم الخميس، ان اللجنة النيابية الحكومية المشكلة لتسهيل اقامة بطولة كاس الخليج وصلت الى البصرة للاطلاع على الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاقامة البطولة.

وذكر الفهد لـ (بغداد اليوم) ان "اللجنة ضمت وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابر والنائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وصلت الى البصرة للاطلاع على اخر الاستعدادات والتحضيرات لاقامة بطولة خليجي 25 "، مضيفا ان "الزيارة ستشمل المنشأت الرياضية والفنادق وغيرها لمساعدة حكومة البصرة في اكمالها الاستعدادات لاقامة البطولة التي لم يبقى عليها الا عشرين يوما".

وبين أن "الوفد سيختتم زيارته اليوم، في حين سيبقى وزير الشباب في المحافظة لمتابعة مشاريع وزارته".

وكان وفد نيابي من نواب محافظة البصرة قد استقبل اعضاء اللجنة في مطار المحافظة حال وصوله .

واعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عن استضافة مدينة البصرة في العراق لبطولة خليجي 25، وذلك بعد عدم ترشيح أي دولة خليجية لملفها في مواجهة العراق، ليفوز ملف البصرة بحقوق الاستضافة رسمياً وبإجماع الأعضاء.

يذكر أن العراق سيحتضن البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1979، والتي أُقيمت في بغداد.

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