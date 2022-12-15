بالصور:العتبة الحسينية تعيد تأهيل مبنى للوقف الشيعي في بغداد

2022/12/15 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت ملاكات قسم المشاريع الهندسية في

العتبة الحسينية المقدسة شوطا كبيرا في

اعادة تأهيل احد مباني ديوان الوقف

الشيعي في بغداد الذي تعرض الى حادث

حريق في وقت سابق.

وقال مدير المشروع المهندس سجاد هاشم

ع

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