ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي

2022/12/15 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اسواق التداول المحلية ارتفاعا

بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار

العراقي، اليوم الخميس، في بغداد و

المحاف

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 152000 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 15190

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