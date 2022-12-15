الصحّة العالمية تحدد موعد للانتهاء من جائحة كوفيد-19

2022/12/15 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت منظمة الصحّة العالمية، عن أملها

بأن بانتهاء جائحة كوفيد-19 وجدري القردة

في العام المقبل.

وقالت المنظمة، إنه تأمل بألا تظلّ

جائحة كوفيد-19 وجدري القردة حالتي طوارئ

صحّيتين عالميتين في 2023، وهو

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