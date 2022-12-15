الكهرباء توضح إجراءاتها لمعالجة اختناق الشبكة وأهمية ربط الطاقة

2022/12/15 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إعداد خطة شاملة تمثلت بإنشاء محطات التوزيع التحويلية واستحداث مغذيات لاستيعاب وفك اختناقات الشبكة الهوائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى، في حديث إن "الوزارة أعدت خطة شاملة تمثلت بإنشاء محطات التوزيع التحويلية واستحداث مغذيات لاستيعاب وفك اختناقات الشبكة الهوائية"، مؤكدا "وصول معدلات التجهيز في بغداد بلغت 18 ساعة في اليوم".

وأكد موسى أن "الوزارة حريصة على أن يتابع مشاريع الطاقة الشمسية والعقود التي وقعت مع الشركات العالمية"، مشيراً إلى أن "الوزارة حريصة على إنشاء محطات للطاقة الشمسية توزع على جميع المحافظات".

وأضاف، أن "عدد المغذيات قد ازداد بوصولها إلى 2800 مغذي في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء في طور استيعاب ومد مغذيات لحل اختناقات صيف 2023".

وتابع موسى، أن "الغاية من الربط الكهربائي وتحقيق هذه الوثوقية هي تهيئة العراق لدخوله عضواً مهماً في سوق الطاقة"، مبيناً أن "الربط الكهربائي مع دول الجوار سيكون مدعاة لتبادل منفعة الطاقة وهذا هو المهم".

ونوه إلى، أن "مستويات معدل التجهيز وصلت الى 18 ساعة"، لافتاً إلى أن"مشاريع في الوقت الحالي تم الشروع بها لاستيعاب وإنجاز خطة العام المقبل".

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