الزيت علامة البنت يستأنف انتاجه في 2023 

2022/12/15 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الشركة العامة للصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، أنها ستستأنف خلال العام المقبل، إنتاج وتعبئة زيت الطعام علامة (البنت)، بكمية تصل إلى 80 ألف طن سنوياً.وقال مدير عام الشركة جعفر كاظم الدراجي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية ، إن " شركتين يوغسلافية وروسية قامتا بإعادة تأهيل مصنع إنتاج وتعبئة زيت الطعام علامة (البنت) في محافظة ميسان"، مبينا أن "هذه الخطوة جــاءت وفقاً للخطة الاستثمارية التي اطلقتها الشركة لإعادة تأهيل 90 بالمئة من المصانع التابعة لها، لاسيما أن المعامل المذكورة مضى على انشائها أكثر من 40 عاماً ". وأضاف الدراجي، أن "المعمل الذي كان قد توقف عن العمل منذ العام الماضي، سيستأنف عمله بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف طن سنوياً"، مشيرا الى أنه "يعد مـن أجــود المعامل بإنتاج الزيوت التي تفوق الزيوت الأخرى سواء أكانت مستوردة أو محلية الصنع، لما يعتمده من معايير خاضعة للرقابة والسيطرة النوعية، فضلا عن استيراده مادة الذرة من أوكرانيا أو روسيا التي تحتوي على نسبة 55 بالمئة من مادة الزيت". وأشار الى أن "الشركة تمكنت من حل جميع المعوقات والأمور اللوجستية التي تحول دون إعادة المعمل إلى الإنتاج".

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