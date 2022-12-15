2022/12/15 | 11:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: القت مديرية مكافحة الإجرام القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة 73...

ظهرت المقالة متهمة تزور صك بقيمة 73 مليون دينار أولاً على المسلة.

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