2022/12/15 | 11:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تلقّى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا ضربة جديدةً، الخميس 12/15/2022، بعد...

ظهرت المقالة كلفة الربط العراقي الكهربائي مع تركيا تزداد الى ثلاثة أضعاف أولاً على المسلة.

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