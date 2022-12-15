فيديو يرصد تسرب سائل تبريد من الكبسولة.. محطة الفضاء الدولية تلغي جولة سير

2022/12/15 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية عملية سير في الفضاء لرائدي فضاء روسيين بينما كانا يستعدان للخروج من محطة الفضاء الدولية مساء الأربعاء، بسبب تسرب واضح لسائل التبريد من كبسولة فضائية ملحقة.

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