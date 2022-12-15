الذهب يتراجع مع تأكيد الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة

2022/12/15 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب بما يقارب واحد بالمئة الخميس بعد أن قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1791.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم […]

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